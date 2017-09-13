В Иране задержали террориста, планировавшего теракты в столице

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об аресте террориста, связанного с ячейкой группировки "Исламское государство"*, планировавшей серию терактов в Тегеране, передает иранский телеканал Press TV.

Подозреваемый был арестован в городе Андише в провинции Тегеран, сообщил глава местного подразделения КСИР полковник Амин Яамини (Amin Yaamini).

"В настоящий момент много важной информации было получено с телефона члена ИГ*, он сам остается под следствием", — сказал он.

По его словам, ячейка террористов намеревалась провести 300 террористических операций во время священного для мусульман месяца Мухаррам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.