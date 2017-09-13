Блогер Лапшин покинет Азербайджан и направится в Израиль, сообщил источник

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Блогер Александр Лапшин, помилованный властями Азербайджана, планирует в четверг прилететь в Израиль, сообщил РИА Новости информированный источник.

Лапшин, у которого есть гражданства Израиля и России, был приговорен к трем годам тюрьмы за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями, амнистирован в понедельник решением президента Ильхама Алиева, освобожден из-под стражи. Сейчас он находится в одной из бакинских больниц.

"Ожидается прилет завтра. Билеты куплены", — сказал собеседник агентства.

Лапшина в конце прошлого года задержали в Белоруссии и позднее выдали Азербайджану, где в июле он был осужден по статьям "открытые призывы, направленные против государства" и "незаконное пересечение государственной границы". Азербайджанские власти говорят, что в тюрьме он попытался совершить самоубийство.