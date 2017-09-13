Египет призвал провести заседание Совбеза ООН в связи с событиями в Мьянме

КАИР, 13 сен — РИА Новости. Египет выступил за проведение в среду экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации с мусульманами народности рохинджа в Мьянме, заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.

"В соответствии с поручением министра иностранных дел Самеха Шукри египетской делегации в СБ ООН, Египет призвал к проведению экстренного заседания сегодня, 13 сентября, для обсуждения кризиса мусульманской народности рохинджа в Мьянме в свете ухудшения гуманитарной ситуации и безопасности с 25 августа", — говорится в заявлении дипломата.

Он пояснил, что вместе с Египтом такую инициативу выдвинули Швеция и Британия. Также проведение экстренного заседания поддержали непостоянные члены СБ ООН Казахстан и Сенегал, которые также представляют Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

По его словам, эта тема обсуждалась во вторник на встрече СБ ООН с генеральным секретарем организации. "Египет указал на необходимость срочного созыва Совбеза, чтобы остановить кровопролитие, насилие, изгнание людей, которые происходят в штате Ракхайн", — сказал представитель МИД АРЕ. По его словам, необходимо найти решение, которое гарантировало бы законные права выходцев из народности рохинджа, обеспечило бы их безопасность и позволило вернуться в свои дома, а также облегчило доставку гуманитарной помощи.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Мусульмане-рохинджа из Мьянмы ищут убежища в соседнем Бангладеше

Конфликт в штате Ракхайн между представителями народности рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта. Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.

Ранее в связи с обвинениями в этнической чистке мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в стране было запущено несколько расследований, в том числе одно, санкционированное правительством. Его провела комиссия под руководством экс-генсека ООН Кофи Аннана. Рекомендации этой комиссии власти полностью поддержали. При этом они не согласились с решением Совета по правам человека ООН о проведении международного независимого расследования ситуации.

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