Юнкер выступил против создания отдельного парламента для еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не считает необходимым создавать отдельный парламент для еврозоны, в которую сейчас входят 19 из 28 стран Евросоюза. Об этом Юнкер заявил, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которое транслировалось службами ЕС.

"Я не вижу большого преимущества в идее отдельного парламента евро (зоны – ред.) Парламент еврозоны – это Европарламент", — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в сентябре предложил создать парламент еврозоны. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в мае текущего года также выступал с инициативой создать такую структуру.