В Киеве снова задержали вора в законе Гелу Тбилисского

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Оперативники киевской полиции во второй раз задержали вора в законе "Гелу Тбилисского", которого весной уже выдворяли в Россию, сообщила в среду пресс-служба киевской полиции.

В сообщении на сайте полиции города говорится, что весной этого года правоохранители ограничили свободу уроженца Грузии, 51-летнего гражданина России Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище "Гела Тбилисский", он "крышевал" автоворов на Украине. Тогда миграционная служба приняла решение о его принудительном возвращении в РФ. Однако недавно полицейские узнали, что он снова приехал в Киев.

"Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам мужчина попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решается вопрос о его выдворении за пределы Украины", — приводит пресс-служба слова начальника полиции Киева Андрея Крищенко.