В Киеве снова задержали вора в законе Гелу Тбилисского

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Оперативники киевской полиции во второй раз задержали вора в законе "Гелу Тбилисского", которого весной уже выдворяли в Россию, сообщила в среду пресс-служба киевской полиции.
"Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам мужчина попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решается вопрос о его выдворении за пределы Украины", — приводит пресс-служба слова начальника полиции Киева Андрея Крищенко.