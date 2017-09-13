Суд в Киеве арестовал активы Коломойского

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" в Днепре (бывшем Днепропетровске), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

По данным СМИ, все это имущество принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

"Согласно судебным материалам, должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 миллиардов гривен (около 730 миллионов долларов. — Прим. ред.), выделенным на рефинансирование", — сообщает информагентство.

Также арестованы другие активы Коломойского, в том числе зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области.

Правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк, основным акционером которого являлся Коломойский, в конце 2016 года. Владельцем 100% акций банка стало Министерство финансов.

В мае Генпрокуратура провела обыски у бывших должностных лиц Приватбанка по делу о хищении. По версии следствия, бывшее руководство банка в 2008–2016 годах, после получения от Нацбанка рефинансирования, выдало связанным с банком лицам кредиты на общую сумму около 267 миллиардов гривен (10,2 миллиарда долларов), несмотря на законодательный запрет на такие операции.