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В мире

Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за выборов в Севастополе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (204)
12:0113.09.2017
(обновлено: 12:04 13.09.2017)
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© Flickr / Serenity IbsenФлаг Украины, Киев. Архивное фотоФлаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr / Serenity Ibsen

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту проведения выборов губернатора Севастополя, которые Киев считает незаконными.

Курсанты Нахимовского военно-морского училища в единый день голосования на избирательном участке в Севастополе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за выборов
Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

"Прокуратурой автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и РФ — ред.) по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Белоцерковца внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по факту проведения оккупационной властью Крыма 10.09.2017 выборов так называемого "губернатора" города Севастополя", — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что дело заведено по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственная измена", "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Уголовного кодекса Украины.

"Следствием будут устанавливаться все обстоятельства и лица, которые причастны к проведению незаконных выборов", — заявляет прокуратура.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Третья годовщина "Крымской весны"
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Симферополь отметил годовщину мартовского референдума проведением праздничного шествия в центре города и концертом.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники праздника пронесли по центральным улицам Симферополя два больших развернутых флага: Республики Крым и России.Мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Участники праздника пронесли по центральным улицам Симферополя два больших развернутых флага: Республики Крым и России.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкДевушка делает селфи на фестивале "Крымская весна".Девушка делает селфи на фоне огромного флага России на фестивале Крымская весна в селе Мирное Симферопольского района Республики Крым
© РИА Новости / Макс Ветров
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Девушка делает селфи на фестивале "Крымская весна".
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В шествии, которое прошло под лозунгом "Крым выбрал будущее", приняли участие тысячи жителей города.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПраздничный концерт, посвященный годовщине со дня исторического референдума, прошел у стен крымского парламента.Мероприятия, посвященные Дню Общекрымского референдума 2014 года
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Праздничный концерт, посвященный годовщине со дня исторического референдума, прошел у стен крымского парламента.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГорожане возлагают цветы к памятнику "Вежливым людям".Возложение цветов к памятнику Вежливым людям во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года, в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Горожане возлагают цветы к памятнику "Вежливым людям".
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В шествии "Крым выбрал будущее" приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
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© РИА Новости / Александр Полегенько
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В ходе торжественных мероприятий прошло возложение цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", который открыли в Симферополе 30 декабря прошлого года.
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В рамках фестиваля прошли показательные выступления бойцов специальных подразделений.
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© РИА Новости / Макс Ветров
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Участники театрализованной постановки "Парад эпох".
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© РИА Новости / Макс Ветров
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Мероприятия в честь годовщины "Крымской весны" продолжатся 18 марта - в день, когда был подписан договор о включении полуострова в состав России.
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