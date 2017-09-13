Саакашвили перед поездкой в Черновцы посетит форум во Львове

ЛЬВОВ, 13 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует в среду посетить книжный форум во Львове, а после отправится в Черновцы в поисках единомышленников, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.
"Михаил сегодня (среду — ред.) посетит книжный форум во Львове, а вечером — Черновцы", — сказали в пресс-службе.
В партии уточнили, что Саакашвили выступит около 18.00 (совпадает с мск) на центральной площади в Черновцах, а после, возможно, поедет дальше по украинским городам. В партии обещали позднее проинформировать о дальнейших планах политика.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.