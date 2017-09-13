Президентом Сингапура стала экс-спикер парламента Халима Якоб

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывший спикер парламента Сингапура Халима Якоб стала президентом страны после того, как президентская избирательная комиссия не выдала квалификационные разрешения другим кандидатам на этот пост.

"Я позвонил госпоже Халиме Якоб, чтобы поздравить ее с тем, что она стала восьмым президентом Сингапура", — написал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в своем Facebook. Он добавил, что присяга нового президента состоится в четверг.

Ранее сообщалось, что президентская избирательная комиссия Сингапура выдала квалификационное удостоверение, позволяющее принять участие в выборах президента страны, только одному кандидату. Его имя не называлось, однако, по версии СМИ, единственным кандидатом на пост президента была Якоб. Заявку для участия в выборах подали всего пять человек. Сообщалось, что экс-спикер сингапурского парламента, вероятно, будет объявлена президентом в полдень среды, когда официально закончится выдвижение кандидатов.

Премьер Сингапура также поблагодарил председателя компании Marine services Фарида Хана и главу риэлтерской компании Салеха Марикана за подачу заявок на участие в президентской гонке.

Экс-спикер сингапурского парламента станет восьмым главой государства и первой женщиной на этому посту.

Ранее департамент по делам выборов Сингапура сообщал, что президентские выборы в стране состоятся 23 сентября, в случае если на пост главы государства будет претендовать более чем один зарегистрированный кандидат. Согласно конституционной поправке, принятой парламентом Сингапура в ноябре, должность президента закрепляется за представителями определенной этнической группы, если никто их них не занимал пост пять сроков подряд.

Президент Республики Сингапур избирается всенародным голосованием на шесть лет. Глава государства выполняет в основном церемониальные обязанности, но в отдельных случаях может наложить вето на критические решения правительства.