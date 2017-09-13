Генсек ООН прокомментировал идею ввода миротворцев в Донбасс

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. По его словам, если будет консенсус, в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

"Я думаю, что будет очень важно, если Совет Безопасности, при том, что были выражены различные позиции, сможет достичь консенсуса. ООН будет готова сделать все возможное, чтобы разрешить кризис", — сказал он в преддверии сегмента высокого уровня Генассамблеи.

Москва и Киев ранее представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев.

Гутерреш сообщил, что видел эти документы, однако переговоры по этой идее идут среди государств-членов, а генсек в них не вмешивается. "Я надеюсь, что 15 членов (СБ ООН — ред.) смогут прийти к согласию, и когда это случится, я, разумеется, буду полностью готов обеспечить выполнение решения СБ и способствовать разрешению кризиса", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев, в то же время, считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.

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