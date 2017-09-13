Генсек ООН прокомментировал идею ввода миротворцев в Донбасс

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ. По его словам, если будет консенсус, в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.
Москва и Киев ранее представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев.
Гутерреш сообщил, что видел эти документы, однако переговоры по этой идее идут среди государств-членов, а генсек в них не вмешивается. "Я надеюсь, что 15 членов (СБ ООН — ред.) смогут прийти к согласию, и когда это случится, я, разумеется, буду полностью готов обеспечить выполнение решения СБ и способствовать разрешению кризиса", — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.
Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00.
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