ЕС нужно создать Европейский оборонный союз к 2025 году, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Евросоюзу нужно создать Европейский оборонный союз к 2025 году, этого от европейцев хочет и НАТО, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что страны-члены Евросоюза к концу 2017 года должны приступить к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO) в области обороны и безопасности, что позволит им объединить усилия в работе над разными оборонными проектами. Эти проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.