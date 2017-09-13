Захарова заявила о продолжении "антироссийского перформанса" в США

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "антироссийским перформансом" действия властей Сан-Франциско, которые оштрафовали сотрудников российского генконсульства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско уведомило консульство о нарушении, связанном со "сжиганием мусора". По словам представителей ведомства, "это был мусор или материал, запрещенный для сжигания".

"Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке.

В зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, При этом Госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции". В российском посольстве подобную интерпретацию назвали "откровенно издевательской".