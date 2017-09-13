В ООН намерены привлечь Пан Ги Муна к урегулированию ситуации вокруг КНДР

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует привлечь к работе по урегулированию ситуации вокруг КНДР своего предшественника на посту главы организации Пан Ги Муна.

Бывший глава МИД Южной Кореи Пан Ги Мун был генеральным секретарем ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года

"Я намерен связаться с Пан Ги Муном. Мои люди связывались с некоторыми членами его прежней команды. Я действительно рассчитываю, что его советы и знания помогут мне в этой ситуации", — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.

Он отметил, что бывший глава всемирной организации не будет занимать в связи с этим какую-либо официальную должность.

"Пан Ги Муну не нужен никакой пост. Пан Ги Мун – личность, значимость которой признается всеми. Я уверен, что любая предпринятая им инициатива, будет приветствоваться", — подчеркнул Гутерреш.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.