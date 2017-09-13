В ООН намерены привлечь Пан Ги Муна к урегулированию ситуации вокруг КНДР

ООН, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует привлечь к работе по урегулированию ситуации вокруг КНДР своего предшественника на посту главы организации Пан Ги Муна.
"Я намерен связаться с Пан Ги Муном. Мои люди связывались с некоторыми членами его прежней команды. Я действительно рассчитываю, что его советы и знания помогут мне в этой ситуации", — сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
Он отметил, что бывший глава всемирной организации не будет занимать в связи с этим какую-либо официальную должность.
"Пан Ги Муну не нужен никакой пост. Пан Ги Мун – личность, значимость которой признается всеми. Я уверен, что любая предпринятая им инициатива, будет приветствоваться", — подчеркнул Гутерреш.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.