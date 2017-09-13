Военное решение кризиса вокруг КНДР будет катастрофой, заявил генсек ООН

ООН, 13 сен — РИА Новости. Военное решение кризиса вокруг КНДР было бы катастрофой, надо искать политические пути урегулирования ситуации, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мы должны и крайне жестко осуждать ядерные и ракетные испытания КНДР, имея ясную цель безъядерного Корейского полуострова, но в то же время мы должны понимать, что военное решение будет катастрофой. Мы должны сделать все, чтобы создать условия для дипломатической инициативы и политического решения", — сказал он.

Гутерреш отметил, что его очень беспокоит кризис вокруг КНДР. "Думаю, совершенно необходимо избежать выхода ситуации из-под контроля. Ясно, что Северная Корея должна соблюдать международное право и резолюции Совета Безопасности. И то же должны делать все государства. Но мы должны воспринимать резолюции Совета Безопасности не только как фундаментальный инструмент давления на КНДР, но также как средство для получения дипломатического решения", — подчеркнул он.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.