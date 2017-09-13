Россия предлагает разные решения по ситуации вокруг КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва предлагает модели для урегулирования ситуации вокруг КНДР как совместно с партнерами, в том числе КНР, так и самостоятельно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы со своей стороны, и совместно с КНР, и самостоятельно, и в контакте с другими коллегами, делаем все для того, чтобы предложить некие модели урегулирования. А в зависимости от того, получится ли эти модели, эти предложения внедрить в ткань диалога и политического процесса, и в зависимости от этого, тогда, наверное, решится вопрос об оптимальном формате", — сказал Рябков.