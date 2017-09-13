Таиланд запретил международные рейсы 13 несертифицированных авиакомпаний

БАНГКОК, 13 сен – РИА Новости. Власти Таиланда запретили международные рейсы тринадцати местных авиакомпаний, не имеющих сертификатов Международной организации гражданской авиации (ICAO), заявил во вторник журналистам на брифинге в Бангкоке официальный представитель правительства генерал-майор Сансен Кеокамнет.

Брифинг Кеокамнета транслировал в выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Правительство поручило Управлению гражданской авиации Таиланда запретить выполнение международных авиарейсов таиландским авиакомпаниям, не имеющим сертификатов ICAO", — заявил генерал. "Запрет касается 10–12 авиакомпаний", — продолжил он.

По словам Кеокамнета, запрет будет действовать до 31 января 2018 года, после чего будет проведена проверка авиакомпаний на соответствие требованиям ICAO и им будет дана возможность пройти сертификацию при условии выполнения всех требуемых норм.

Решение о запрете на международные рейсы несертифицированным авиакомпаниям кабинет министров Таиланда принял еще 5 сентября. Запись об этом решении есть в протоколе заседания, опубликованном на интернет-странице кабмина. В список компаний, на которые распространяется запрет, попали зарегистрированные в Таиланде относительно крупные авиапредприятия Orient Thai Airlines, Thai VietJet Air и Siam Air Transport, а также десять авиакомпаний меньшего размера, которые занимаются грузовыми перевозками и чартерными рейсами самолетов деловой и малой авиации.

Девять основных таиландских авиакомпаний, включая Thai Airways International, Air Asia Thailand и другие имеют действующие сертификаты ICAO, и на них действие запрета не распространяется.

Делегация ICAO посетит Таиланд в конце сентября для обсуждения вопросов сертификации авиапредприятий.