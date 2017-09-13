Голодец отметила особое значение российско-китайского университета

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 13 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Совместный российско-китайский университет имеет уникальное значение для развития двусторонних отношений между Россией и Китаем, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

В среду в Шэньчжэне состоялась официальная церемония открытия первого учебного года в совместном российско-китайском университете, созданном на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Пекинского технологического института.

"Университет этот имеет совершено уникальное значение для развития наших связей. Мы шли к его созданию больше трёх лет. Для меня сегодня особая честь, что мы получили приветствие о президента РФ Владимира Владимировича Путина и приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина, что очень важно", — сказала Голодец журналистам после церемонии.

Она отметила, что у России и Китая есть ряд преимуществ, используя которые они могут сделать прорыв и в науке и в образовании. " Мы приложили очень много сил со всех сторон для того, чтобы институт был создан на самом высоком уровне. Конечно, ещё особенно приятно, что коллеги пытаются воспроизвести архитектурно наш МГУ, который стоит на Воробьёвых горах, и это очень симпатизирует", — сказала вице-премьер.