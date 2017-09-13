Россия поддержит новые меры по урегулированию вопроса с КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва будет приветствовать любые предложения по урегулированию ситуации вокруг КНДР, которые не воспроизводят порочную практику санкции-ответ Пхеньяна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В целом любые предложения, которые не воспроизводят эту порочную логику санкции — новые провокационные действия Пхеньяна — контрсанкции — очередные провокационные действия КНДР, любые предложения, которые противопоставляют этой логике что-то иное, очень нужны и востребованы. С этой точки зрения мы их приветствуем", — сказал Рябков, оценивая перспективы предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель о "переносе" опыта переговоров по Ирану на урегулирование вокруг КНДР.

Ранее Меркель заявила, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР можно задействовать формат переговоров "шестерки" посредников и Тегерана по решению иранской проблемы. По словам Меркель, Германия готова принять участие в подобных переговорах по КНДР.