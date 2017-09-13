Саакашвили начнет тур по Украине с Черновцов

ЛЬВОВ, 13 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует начать свой тур по Украине в поисках единомышленников с Черновцов, заявили РИА Новости в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

Ранее Саакашвили сообщил, что в среду покинет Львов и отправится по Украине для объединения с единомышленниками.

"Планирует (начать тур — ред.) с Черновцов", — сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, в партии не уточнили, где сейчас находится Саакашвили и когда он планирует ехать в Черновцы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.