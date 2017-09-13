Ракетную программу Ирана нельзя сравнивать с программой КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Баллистическая программа Ирана не демонстрирует результатов, которые в последнее время показала КНДР, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перспективы предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель о "переносе" опыта переговоров по Ирану на урегулирование вокруг КНДР.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР можно задействовать формат переговоров "шестерки" посредников и Тегерана по решению иранской проблемы. По словам Меркель, Германия готова принять участие в подобных переговорах по КНДР.

Рябков отметил, что в Иране на момент заключения совместного всеобъемлющего плана действий "не было, по нашей оценке, никаких признаков наличия ядерно-оружейной программы".

"Ракетная программа Ирана, что бы ни говорили коллеги на Западе, в значительной мере замкнута на космическую отрасль, а военная ракетно-баллистическая программа и развитие этой техники в Иране все таки не демонстрировало и не демонстрирует результатов, которые в последнее время показала КНДР", — сказал он.