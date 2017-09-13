В ДНР заявили, что силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, вооружение БТР и БМП, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, в результате обстрелов на западе Донецка поврежден один дом.