ЕС обновит стратегию отношений с Центральной Азией

АСТАНА, 13 сен – РИА Новости. Европейский союз (ЕС) будет работать над обновлением стратегии отношений с Центральной Азией, сообщил специальный представитель ЕС по региону Питер Буриан.
По данным ведомства, "ЕС намерен укреплять взаимодействие с Центральной Азией в вопросах борьбы с терроризмом, противодействия контрабанде и незаконной миграции, а также расширения транспортной, торговой и энергетической взаимосвязанности".
"Стратегия ЕС для Центральной Азии заложила прочный фундамент долгосрочного партнерства и привела к значительному укреплению отношений между ЕС и пятью государствами Центральной Азии. За годы реализации Стратегии Европейский союз смог накопить солидный опыт и достиг заметного прогресса во многих приоритетных областях. И теперь мы будем работать над обновлением документа с учетом наработанного опыта", – цитирует пресс-служба слова Буриана.