В Таиланде пьяный россиянин устроил ДТП

БАНГКОК, 13 сен – РИА Новости. Полиция острова Пхукет в Таиланде задержала россиянина, совершившего ДТП вечером во вторник, по обвинению в вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

"Местные полицейские власти уведомили посольство о ДТП с участием россиянина, которое произошло вчера вечером на острове Пхукет. Тест на содержание алкоголя в крови российского гражданина дал положительный результат, он задержан по обвинению в вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения", — сообщил Соснов в среду.

Интернет-портал Phuket News сообщает, что автомобиль, за рулем которого находился россиянин, врезался на большой скорости в припаркованный у тротуара в районе улицы Сай Юан на Пхукете другой легковой автомобиль, два раза перевернулся и в перевернутом состоянии столкнулся с мотоциклом, следовавшим в обратном направлении. Сам россиянин в ДТП не пострадал, однако гражданка Таиланда, управлявшая мотоциклом, получила травмы головы и была доставлена в больницу.

По словам следователя, ведущего дело о ДТП, в настоящее время россиянин обвиняется только в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Однако в зависимости от состояния пострадавшей ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения по статьям УК Таиланда "вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой травмы другому лицу" или "вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой тяжелые травмы другому лицу", сообщает издание.

Статья УК Таиланда о вождении транспортного средства в нетрезвом виде предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и/или денежный штраф. Вождение в нетрезвом виде, повлекшее за собой травмы, карается сроком заключения до пяти лет, а в случае тяжелых травм – до шести лет.