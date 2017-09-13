Израиль поддержал стремление иракских курдов к независимости

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сен — РИА Новости. Израиль объявил о поддержке стремления курдов к созданию собственного государства в преддверии референдума о независимости, назначенного в Иракском Курдистане.

Заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху диссонирует с негативной реакцией других стран на волеизъявление курдов Ирака, которое запланировано властями их автономии на 25 сентября.

"Он (Израиль) поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности", — говорится в документе.

В нем содержится оговорка, что Израиль выступает против действующей в Турции Рабочей партии Курдистана и считает ее террористической организацией.

Предстоящий референдум в Иракском Курдистане уже раскритиковали в Багдаде, Тегеране, Анкаре и Вашингтоне. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение голосования может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.