В Киргизии отметили сложность получения китайской визы

БИШКЕК, 13 сен – РИА Новости. Спустя год после террористической атаки на посольство Китая в Киргизии граждане республики продолжают сталкиваться с трудностями при получении въездной визы КНР, сообщили в среду в пресс-службе МИД Киргизии.

Утром 30 августа 2016 года террорист-смертник, протаранив ворота посольства КНР в Бишкеке, въехал на территорию диппредставительства и привел в действие самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в машине. Никто из дипломатических сотрудников не пострадал, ранения получили два гражданина Киргизии, работавших садовниками. Зданиям и сооружениям посольства был причинен значительный ущерб. После тератаки КНР значительно ужесточил условия выдачи въездных виз для киргизстанцев, сроки получения которой теперь занимают до нескольких месяцев. Несмотря на начавшийся учебный год, очереди на получение визы ждут сотни киргизских студентов, обучающихся в вузах Китая.

"В связи с все еще сохраняющимся потоком большого количества студентов, обращающихся в посольство КНР в Бишкеке за получением студенческой визы, министерством достигнута договоренность с китайской стороной о продлении графика работы консульского отдела посольства КНР по приему визовых документов студентов до 29 сентября включительно", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заверили, что "китайская сторона с пониманием относится к вопросам необходимости своевременного выезда киргизстанских студентов к месту учебы в Китай и заинтересована оказать соответствующую помощь в получении студенческих виз".

Первомайский райсуд Киргизии в июне приговорил соучастников организации взрыва в посольстве Китая в Бишкеке к 10 и 18 годам лишения свободы. Ряд подозреваемых, которые могут находиться в зоне боевых действий в Сирии, объявлены в розыск.