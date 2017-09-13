При столкновении двух судов у Сингапура пропали без вести пять человек

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Индонезийский танкер в среду столкнулся с земснарядом (специальное техническое судно, добывающее песок) в водах Сингапура, в результате инцидента пять человек числятся пропавшими без вести, среди них четверо граждан Китая и одни гражданин Малайзии, говорится на сайте Морской и портовой администрации порта Сингапур.

Сообщается, что земснаряд зарегистрирован в Доминиканской республике, на его борту находились 11 граждан Китая и один гражданин Малайзии. Судно проходило транзитом через акваторию Сингапура по западной линии согласно Схеме разделения трафика (TSS), когда танкер покидал порт Сингапура по восточной линии.

В результате столкновения, земснаряд перевернулся, в настоящий момент он частично находится под водой. Отмечается, что семь человек удалось спасти, они были доставлены в одну из больниц Сингапура.

Экипаж танкера, состоящий из 26 граждан Индонезии не пострадал, сам танкер получил незначительные повреждения, он встал на якорь в порту Сингапура.

Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы вертолет, буксирные суда и патрульные катера.

Причина и виновник столкновения пока неизвестны, ведется расследование.