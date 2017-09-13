В США знаменитости собрали более $14 миллионов для пострадавших от ураганов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американские знаменитости в ходе телемарафона "Hand in Hand" (Рука об руку — ред.) в поддержку пострадавших от ураганов "Ирма" и "Харви" на данный момент собрали более 14 миллионов долларов.

"Спасибо всем, кто следил и жертвовал деньги в ходе телемарафона "Hand in Hand", прекрасная новость: на данный момент уже собрано более 14 миллионов долларов в поддержку пострадавших от ураганов!", — говорится в официальном заявлении благотворительного фонда Save the Children, который получит часть заработанных средств.

В телемарафоне принимали участие известные голливудские актеры Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Джейми Фокс, Мэттью Макконахи, Джулия Робертс, Адам Сэндлер, Барбара Стрейзанд, а также группа Black Eyed Peas, исполнители Beyonce, Джастин Бибер, Келли Роуланд и многие другие. По данным официального сайта акции, число участвовавших знаменитостей превысило 130 человек.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.