Бэннон заявил, что Китай и США не должны допустить торговой войны

ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. США и Китай не должны допустить развязывания торговой войны, которая нанесет значительный ущерб обеим странам, считает экс-советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон.

Бэннон, участвующий в инвестиционном форуме в Гонконге, рассказал в интервью изданию South China Morning Post , что Вашингтон опубликует результаты расследования по делу о возможном нарушении Китаем прав интеллектуальной собственности до визита президента США Дональда Трампа в Пекин, который ожидается в ноябре текущего года.

Бэннон отметил, что это даст сторонам возможность провести все необходимые переговоры и восстановить нормальные торговые отношения. По его словам, между США и Китаем существует "множество проблем в сфере торговли, над которыми необходимо работать" и избежать никому ненужного конфликта.

"Конфликт не предопределен, его можно избежать, если мы будем работать совместно… Я считаю, что мы можем избежать торговой войны, которая принесет вред обеим странам, каким-то образом мы должны достичь соглашения", — сказал экс-советник Белого дома, добавив, что эта тема будет одной из главной на встрече лидеров двух стран.

Бэннон добавил, что стабильные торговые отношения между странами могли бы помочь Пекину и Вашингтону преодолеть разногласия по "потенциально конфликтным темам, к примеру, по вопросу КНДР и Южно-Китайского моря".

США 18 августа начали формальное расследование против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности. Расследование должно будет определить, являются ли действия, политика или практика китайского правительства в отношении трансфера технологий, интеллектуальной собственности и инноваций несправедливыми, дискриминационными или обременительными, ограничивая торговлю США.

Формальное распоряжение о начале расследования отдал президент США Дональд Трамп в меморандуме 14 августа. Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

Китайская сторона выразила решительное недовольство начатым США торговым расследованием, назвав его "односторонним, протекционистским" методом.