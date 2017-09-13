ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. США и Китай не должны допустить развязывания торговой войны, которая нанесет значительный ущерб обеим странам, считает экс-советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон.South China Morning Post, что Вашингтон опубликует результаты расследования по делу о возможном нарушении Китаем прав интеллектуальной собственности до визита президента США Дональда Трампа в Пекин, который ожидается в ноябре текущего года.
Бэннон отметил, что это даст сторонам возможность провести все необходимые переговоры и восстановить нормальные торговые отношения. По его словам, между США и Китаем существует "множество проблем в сфере торговли, над которыми необходимо работать" и избежать никому ненужного конфликта.
Бэннон добавил, что стабильные торговые отношения между странами могли бы помочь Пекину и Вашингтону преодолеть разногласия по "потенциально конфликтным темам, к примеру, по вопросу КНДР и Южно-Китайского моря".
США 18 августа начали формальное расследование против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности. Расследование должно будет определить, являются ли действия, политика или практика китайского правительства в отношении трансфера технологий, интеллектуальной собственности и инноваций несправедливыми, дискриминационными или обременительными, ограничивая торговлю США.
Китайская сторона выразила решительное недовольство начатым США торговым расследованием, назвав его "односторонним, протекционистским" методом.