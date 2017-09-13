ОАЭ отправили беженцам в Бангладеш срочную гуманитарную помощь

ДУБАЙ, 13 сен — РИА Новости. ОАЭ отправили срочную гуманитарную помощь в район притока беженцев из Мьянмы в Бангладеш, сообщает государственное информагентство WAM.

По данным ООН, около 370 тысяч представителей народности рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш после 25 августа. Конфликт в штате Ракхайн между представителями народности рохинджа (рохинья) и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, продолжается многие годы. В последнее время произошла эскалация конфликта.

Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился об отправке самолёта B747-400 для транспортировки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Кутупалонг. На борту находятся, в частности, сто метрических тонн палаток для беженцев.

Стоимость груза оценивается в 733569 долларов.

Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.