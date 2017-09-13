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В мире

В МИД отметили успехи Ирана в противодействии финансированию терроризма

01:1313.09.2017
(обновлено: 01:14 13.09.2017)
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фотоФлаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir

РИМ, 12 авг – РИА Новости, Александр Логунов. США политизируют деятельность Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), несмотря на прогресс Тегерана в вопросе борьбы с финансированием терроризма, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Ушедший в отставку сотрудник Белого дома Себастьян Горка. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Во вторник в Риме он принял участие во встрече членов FATF с делегацией Тегерана для оценки прогресса Ирана в выполнении плана действий по противодействию финансированию терроризма, который должен привести к исключению Ирана из "черного списка" организации.

"За последние четыре месяца иранцы, по оценкам РФ и большинства других делегаций, добились определенного, а по некоторым направлениям значительного прогресса в приведении национальной системы (по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированием терроризма) в соответствие международным стандартам. В целом план действий Иран должен выполнить к концу января следующего года", — сказал Феоктистов.

Он добавил, что иранская межведомственная делегация предоставила дополнительные подробные разъяснения по истекшим пунктами досье – о предотвращении использования электронных платежей и курьеров наличных в целях в финансирования терроризма. По ним у некоторых делегаций остались вопросы, однако Россия считает, что сейчас они полностью закрыты.

"Иранцы доложили также о том, что они делают по тем направлениям, срок выполнения которых еще не настал – это укрепление своего подразделения финансовой разведки, готовность ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и присоединиться к международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, адекватно выполнять резолюции ООН, связанные с замораживанием террористических активов", — рассказал российский дипломат.

Дональд Трамп на арабском саммите в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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Он подчеркнул, что римская встреча, которая прошла накануне пленарного заседания FATF в Буэнос-Айресе, намеченного на конец октября — начало ноября, не затрагивала ключевого для Ирана вопроса о продлении моратория Группы на призыв к своим юрисдикциям о применении финансовых контрмер. Феоктистов напомнил, что на июньском пленарном заседании в Валенсии FATF продлила этот мораторий, при чем данное решение было принято по инициативе России на бессрочную перспективу, тогда как предыдущий мораторий был отменен на год.

"Сейчас в отношении Ирана применяются лишь усиленные меры проверки клиентов банковских и иных финансовых учреждений, но нет призыва к юрисдикциям осуществлять контрмеры в валютно-финансовой сфере. Они сейчас проводятся только в отношении КНДР", — объяснил замдиректора департамента МИД.

США придирались

Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Как и на майской встрече, большинство участвующих делегаций выразили удовлетворение прогрессом Ирана. По сути, единственной делегацией, которая всячески цеплялась к иранцам и выпячивала сохраняющиеся у них сложности, была делегация США, рассказал Феоктистов.

"Мы считаем, что такая линия далека от технической оценки выполнения Ираном плана действия, что по сути это является политизацией FATF. Очевидно, что подобное поведение американцев опирается на известный политический заказ администрации (президента США Дональда) Трампа по представлению Ирана в качестве главного спонсора терроризма и наращиванию санкционного давления на Тегеран… Такая антииранская линия сегодня не была поддержана практически ни одной делегацией, наше ощущение, что американцы фактически углубляют собственную изоляцию по иранскому досье FATF", — сказал дипломат.

В свою очередь, иранская делегация вела себя спокойно и профессионально, отвечала на все уточняющие вопросы, давала разъяснения. С технической точки зрения придраться к ним было очень сложно, они не выбились из графика, поэтому итоги встречи для Тегерана можно с уверенностью назвать положительными, отметил Феоктистов.

Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МВД Таджикистана обвинило Иран в финансировании террористов в 90-е годы
По его словам, с приходом к власти администрации Трампа на направление борьбы с финансированием терроризма пришли новые люди, но, как ни парадоксально, курс Вашингтона стал еще более антииранским. Нажим на Тегеран идет по всем направлениям, как в контексте урегулирования иранской ядерной программы, так и в плане борьбы с финансированием терроризмом.

"Нам кажется, что псевдопретензии США являются политическим заказом, который идет сверху и который люди из Минфина должны всячески отрабатывать. Мы считаем, что это неправильно и не соответствует действительности, — подчеркнул Феоктистов.

Российская поддержка

Феоктистов также сообщил, что Россия в двустороннем формате оказывает Ирану техническое консультативное содействие в сфере противодействия финансированию терроризма.

Президент Ирана Хассан Роухани. Архивное фото
© Фото : с официального сайта Хассана Роухани
Роухани: Иран и Россия продолжают сотрудничество по борьбе с терроризмом
"Иранцы признают, что в некоторых областях у них сохраняются недостатки и им требуется техническая помощь, о том, как лучше выполнять резолюцию 1373 СБ ОН (о координации под эгидой ООН международных усилий в области борьбы с международным терроризмом) или как лучше сформулировать директиву властей в финансовые учреждения по замораживанию террористических активов. Это микровопросы, но они говорят об отсутствии шапкозакидательства" — отметил он.

Техническое содействие России касается также подготовки и повышения квалификации специалистов иранского подразделения финансовой разведки, которое проходит под эгидой Росфинмониторинга. Последние курсы по подготовке специалистов состоялись в Москве с 4 по 9 сентября.

"Мы на встрече заявили, что мы продолжим оказывать эту поддержку" — заключил российский дипломат.

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