В МИД отметили успехи Ирана в противодействии финансированию терроризма

РИМ, 12 авг – РИА Новости, Александр Логунов. США политизируют деятельность Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), несмотря на прогресс Тегерана в вопросе борьбы с финансированием терроризма, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.
"За последние четыре месяца иранцы, по оценкам РФ и большинства других делегаций, добились определенного, а по некоторым направлениям значительного прогресса в приведении национальной системы (по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированием терроризма) в соответствие международным стандартам. В целом план действий Иран должен выполнить к концу января следующего года", — сказал Феоктистов.
Он добавил, что иранская межведомственная делегация предоставила дополнительные подробные разъяснения по истекшим пунктами досье – о предотвращении использования электронных платежей и курьеров наличных в целях в финансирования терроризма. По ним у некоторых делегаций остались вопросы, однако Россия считает, что сейчас они полностью закрыты.
"Иранцы доложили также о том, что они делают по тем направлениям, срок выполнения которых еще не настал – это укрепление своего подразделения финансовой разведки, готовность ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и присоединиться к международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, адекватно выполнять резолюции ООН, связанные с замораживанием террористических активов", — рассказал российский дипломат.
"Сейчас в отношении Ирана применяются лишь усиленные меры проверки клиентов банковских и иных финансовых учреждений, но нет призыва к юрисдикциям осуществлять контрмеры в валютно-финансовой сфере. Они сейчас проводятся только в отношении КНДР", — объяснил замдиректора департамента МИД.
США придирались
"Мы считаем, что такая линия далека от технической оценки выполнения Ираном плана действия, что по сути это является политизацией FATF. Очевидно, что подобное поведение американцев опирается на известный политический заказ администрации (президента США Дональда) Трампа по представлению Ирана в качестве главного спонсора терроризма и наращиванию санкционного давления на Тегеран… Такая антииранская линия сегодня не была поддержана практически ни одной делегацией, наше ощущение, что американцы фактически углубляют собственную изоляцию по иранскому досье FATF", — сказал дипломат.
В свою очередь, иранская делегация вела себя спокойно и профессионально, отвечала на все уточняющие вопросы, давала разъяснения. С технической точки зрения придраться к ним было очень сложно, они не выбились из графика, поэтому итоги встречи для Тегерана можно с уверенностью назвать положительными, отметил Феоктистов.
"Нам кажется, что псевдопретензии США являются политическим заказом, который идет сверху и который люди из Минфина должны всячески отрабатывать. Мы считаем, что это неправильно и не соответствует действительности, — подчеркнул Феоктистов.
Российская поддержка
Феоктистов также сообщил, что Россия в двустороннем формате оказывает Ирану техническое консультативное содействие в сфере противодействия финансированию терроризма.
Техническое содействие России касается также подготовки и повышения квалификации специалистов иранского подразделения финансовой разведки, которое проходит под эгидой Росфинмониторинга. Последние курсы по подготовке специалистов состоялись в Москве с 4 по 9 сентября.
"Мы на встрече заявили, что мы продолжим оказывать эту поддержку" — заключил российский дипломат.