Более 60% американцев считают, что Клинтон пора на пенсию, показал опрос

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Более 60% американцев считают, что экс-кандидату в президенты США от Демократической партии и экс-первой леди Хиллари Клинтон пора уходить из политики, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports.

Публикация отчета совпала по времени с выходом книги Клинтон "Что случилось", в которой она описывает причины своего поражения на выборах в 2016 году. При этом во многом она обвиняет в своей неудаче победителя гонки Дональда Трампа, конкурента по партии сенатора Берни Сандерса, а также президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что скоро Клинтон поедет в рекламный тур в США в поддержку своей книги.

Согласно данным опроса, 61% респондентов считают, что Клинтон пора уходить из политики (после выборов в ноябре таких было 55%). Почти половина опрошенных (49%) уверена, что ее политическая деятельность вредит Демократической партии США, а 21% придерживаются противоположного мнения.

Причины поражения 44% американцев объясняют слабостью кандидатуры Клинтон, а 40% — "внешними причинами" (в мае таких было 44%).

Опрос проводился 10-11 сентября среди тысячи потенциальных избирателей. Погрешность составляет 3 процентных пункта.