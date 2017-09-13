В Мексике разбился вертолет с гуманитарной помощью на борту

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военный вертолет, перевозивший гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения в Мексике, потерпел крушение в штате Чьяпас, в результате пострадали три человека.

Se reporta que de 7 pasajeros, 3 se encuentran lesionados y recibiendo atención médica. Mi mayor reconocimiento por su labor y valentía. pic.twitter.com/oWIXeyElyF — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 12 сентября 2017 г.

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"Некоторое время назад потерпел крушение вертолет (министерства обороны Мексики — ред.) SEDENA, к счастью погибших нет", — написал на своей странице в Twitter глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

По его словам, "из семи пассажиров трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь", — также сообщил Пуэнте.

"Выражаем нашу солидарность элементам ВС в связи с неудачей, которая произошла при транспортировке гуманитарной помощи", — написал в своем Twitter губернатор штата Чьяпас Мануэль Веласко.