Клинтон обвинила Путина в "личной вендетте"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу, утверждает, что у главы российского государства Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта" из-за действий ее мужа в бытность главой Белого дома.

"Несомненно, была коммуникация и, несомненно, было некоторое понимание. Потому что, у меня нет сомнений, что (президент РФ Владимир) Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил… У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими", — заявила Клинтон в интервью газете USA Today о ее книге под названием "Что случилось".

"Я убеждена в этом", — заявила Клинтон, говоря о том, верит ли она в сговор помощников Трампа.

По версии Клинтон, "личная вендетта" Путина по отношению к ней началась с расширения НАТО в Восточной Европе во время президентства Билла Клинтона. "Хотя я никогда не представляла, что у него хватит смелости предпринять крупную скрытую атаку в отношении нашей демократии, прямо у нас под носом — и что ему это сойдет с рук", — отметила экс-кандидат.

В интервью изданию Клинтон также заявила, что еще многое предстоит узнать о "кибератаках РФ", а также публикации сайтом WikiLeaks электронных писем Национального комитета Демократической партии и экс-главы штаба Клинтон Джона Подесты.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.