В МИД объяснили, почему КНДР делает ставку на ядерное оружие

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. КНДР делает ставку на ядерное оружие, поскольку у нее нет международно-правовых гарантий безопасности, а на Западе, похоже, этого не хотят понимать, заявил в интервью "Коммерсанту" директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

"Мы однозначно осуждаем избранную Пхеньяном линию поведения, но надо отдавать себе отчет в том, что в отсутствие по-настоящему надежных международно-правовых гарантий своей национальной безопасности КНДР делает ставку на ракетно-ядерные вооружения, рассматривая их прежде всего как средство сдерживания. Многие западные страны этого, похоже, не понимают или не хотят понимать", — сказал он.

По мнению Ульянова, проблемы с Северной Кореей во многом являются следствием политики Запада в отношении Ливии перед свержением Муамара Каддафи, которая "нанесла серьезный ущерб усилиям по укреплению глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения".

В понедельник Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, ставшие самыми строгими со стороны этой организации в XXI веке, впрочем, не такими строгими, как хотели бы США. Резолюция 2375 накладывает серьезные ограничения на поставки сырой нефти и нефтепродуктов Северной Корее. Всем государствам запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР, а также закупать в этой стране текстильную продукцию. Пхеньян отверг резолюцию СБ ООН, заявив, что США хотят полного "удушения" страны. В свою очередь, в Госдепе США сообщили, что в Вашингтоне не хотят смены или краха режима в Пхеньяне. При этом США пообещали принять меры против России и Китая, если те будут поддерживать КНДР.

В Кремле заявили, что Россия при рассмотрении резолюции Совбеза ООН по КНДР исходила из своих интересов, а в Госдуме призвали искать альтернативу санкциям.