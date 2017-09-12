В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН

ООН, 12 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
"Я объявляю открытой 72-ю сессию Генеральной ассамблеи", — сказал Лайчак. Первое пленарное заседание в рамках новой сессии открылось традиционной минутой молчания для молитвы и размышления.
В блоке вопросов по поддержанию международного мира и безопасности будет обсуждаться положение в Центральной Америке, на Ближнем Востоке, вопрос о Палестине, положение в Афганистане, кипрское урегулирование. Также будет обсуждаться ситуация с экономической, торговой и финансовой блокадой США против Кубы.
С 19 по 25 сентября состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире ООН пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.