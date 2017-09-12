В Белом доме не знают, прочтет ли Трамп книгу Хиллари Клинтон

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс не знает, будет ли президент США Дональд Трамп читать книгу Хиллари Клинтон под названием "Что произошло", которая должна поступить в продажу 12 сентября.

"Будет ли он читать книгу Хиллари Клинтон, я не уверена. Но я считаю, что он довольно хорошо осведомлен, что случилось", — сказала Сандерс журналистам на брифинге.

Победителем выборов президента США в 2016 году стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон. Новая администрация США во главе с Трампом приступила к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, претендовавшая на пост президента страны в 2016 году, рассказала о предвыборной кампании в своей новой книге "Что произошло" ("What happened").