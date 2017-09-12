Террористическая угроза в Барселоне оказалась ложной

МАДРИД, 12 сен – РИА Новости. Террористическая угроза в районе собора Святого Семейства в Барселоне оказалась ложной, сообщили каталонские правоохранительные органы.

Ранее правоохранительные органы Каталонии оцепили в Барселоне район знаменитого собора Саграда Фамилия из-за подозрительного автомобиля.

"TEDAX (подразделение по обезвреживанию взрывчатки – ред.) закончили проверки рядом с Саграда Фамилия, и речь идет о ложной тревоге. Ситуация нормализуется. Проверки TEDAX опровергают, что подозрительный минивэн у Саграда Фамилия содержит опасный материал", — говорится в сообщении каталонского правоохранительного ведомства Mossos d`Esquadra в Twitter.

В рамках антитеррористической операции, которые проводят каталонские правоохранительные органы в районе собора, перекрыты близлежащие улицы и закрыты несколько станций метро. Находящиеся в этом районе люди эвакуированы, жителей близлежащих домов власти попросили не выходить на улицу.

В Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. Утром на некоторых каталонских дорогах были длинные пробки из-за дополнительных проверок недалеко от столицы, сообщает газета La Vanguardia. По данным ее источника, каталонские правоохранительные органы "получили предупреждение на европейском уровне по линии Разведцентра по борьбе с терроризмом, но нет конкретных угроз в отношении Каталонии"