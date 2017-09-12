Полиция оцепила центр Барселоны из-за подозрительного фургона

МАДРИД, 12 сен – РИА Новости. Каталонская полиция обнаружила подозрительный минивэн около собора Святого семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, сообщили во вторник в правоохранительном ведомстве региона.

"Активировали службу обезвреживания взрывчатки, есть информация о фургоне около Саграда Фамилия", — говорится в сообщении каталонской полиции (Mossos d"Esquadra) в Twitter

В рамках антитеррористической операции, которые проводят каталонские правоохранительные органы в районе собора, перекрыты близлежащие улицы и закрыты несколько станций метро. Находящиеся в этом районе люди эвакуированы.

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