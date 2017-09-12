Полиция оцепила центр Барселоны из-за подозрительного фургона

МАДРИД, 12 сен – РИА Новости. Каталонская полиция обнаружила подозрительный минивэн около собора Святого семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, сообщили во вторник в правоохранительном ведомстве региона.Twitter.
В рамках антитеррористической операции, которые проводят каталонские правоохранительные органы в районе собора, перекрыты близлежащие улицы и закрыты несколько станций метро. Находящиеся в этом районе люди эвакуированы.
#Ampliamos Desalojan la #SagradaFamilia por una furgoneta con un paquete sospechoso https://t.co/kd9HVvXBcO #Barcelona pic.twitter.com/nh6lBp4HQS— MDZ online (@mdzonline) 12 сентября 2017 г.