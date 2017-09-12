МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Москва продолжает считать КНДР участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Пхеньян объявил о выходе из него с нарушением процедур, заявил в интервью газете "Коммерсант" директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Мы продолжаем считать ее (КНДР) участником ДНЯО, поскольку Пхеньян объявил о выходе с нарушением предусмотренных в Договоре процедур", — заявил Ульянов.

В 2003 году власти КНДР уведомили СБ ООН и участников ДНЯО об отказе от решения приостановить процедуру выхода из договора, которое было принято в 1993 году. Пхеньян ссылался на необходимость защиты высших национальных интересов в условиях "усиливающейся враждебной политики и давления" со стороны США. КНДР заявила, что с 11 января 2003 года она формально свободна от обязательств по ДНЯО, а также по соглашению с МАГАТЭ о гарантиях.