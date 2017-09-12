КАИР, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади во вторник предупредил жителей автономного Курдистана о возможных распрях, которые могут начаться в связи проведением референдума о независимости.
Во вторник иракский парламент проголосовал против референдума о независимости Иракского Курдистана.
Как сообщает иракское информационное агентство, глава кабинета министров в ходе своей еженедельной пресс-конференции вновь высказался против проведения голосования в автономном регионе, назвав его "противоречащим конституции и местным законам".
"Берегитесь скатывания к распрям и потере всего того, что было достигнуто ранее", — обратился аль-Абади к жителям Иракского Курдистана.
"Мы отвергаем политику свершившихся фактов, навязываемую силой с одной стороны, и еще раз заявляем о необходимости единства и диалога", — сказал премьер.