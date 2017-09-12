КАИР, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади во вторник предупредил жителей автономного Курдистана о возможных распрях, которые могут начаться в связи проведением референдума о независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности и призвали отказаться от инициативы.

Во вторник иракский парламент проголосовал против референдума о независимости Иракского Курдистана.

Как сообщает иракское информационное агентство, глава кабинета министров в ходе своей еженедельной пресс-конференции вновь высказался против проведения голосования в автономном регионе, назвав его "противоречащим конституции и местным законам".

"Берегитесь скатывания к распрям и потере всего того, что было достигнуто ранее", — обратился аль-Абади к жителям Иракского Курдистана.

"Мы отвергаем политику свершившихся фактов, навязываемую силой с одной стороны, и еще раз заявляем о необходимости единства и диалога", — сказал премьер.