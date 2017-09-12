В центре Барселоны началась антитеррористическая операция

БАРСЕЛОНА, 12 сен — РИА Новости. Полиция Каталонии оцепила в Барселоне район, где расположен знаменитый собор Саграда Фамилия, проводится антитеррористическая операция, сообщила во вторник полиция.

"В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда Фамилия, мы оцепили район", — говорится в сообщении полиции Каталонии в аккаунте Twitter.

En el marc de l'operatiu antiterrorista fem comprovacions a l'entorn de la Sagrada Família. Hem acordonat la zona. Seguiu indicacions agents — Mossos (@mossos) 12 сентября 2017 г.

Сообщается, что стражи порядка обследуют фургон, припаркованный возле собора. Посетителей собора, а также сотрудников и покупателей окрестных магазинов эвакуируют.