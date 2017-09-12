Предчувствие поражения: ИГ* переводит деньги в европейские страны

РИМ, 12 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ) в предчувствии поражения начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе, в страны Европы, сообщил во вторник журналистам замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Он подчеркнул, что впервые фиксируется движение финансовых средств с территорий, контролируемых боевиками, в обратном направлении.

"Если раньше мы говорили о том, что ИГ* аккумулирует финансы на контролируемых территориях, то теперь, видимо, в предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий, ИГ* начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны. Понятно, на что будут использованы эти средства – на поддержку ячеек ИГ* и на совершение терактов", — сказал он в Риме, куда приехал для участия в заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Кроме того, ИГ*, несмотря на потерю прибыли от торговли нефтью в Сирии, пытается найти новые источники доходов, прибегая к валютным операциям, контрабанде культурных ценностей и наркотиков, отметил Феоктистов.

"Мы считаем, что физическое уничтожение инфраструктуры ИГ* — это один из самых действенных способов борьбы с финансированием терроризма. Так образом удалось ликвидировать те доходы, которые ИГ* получало от торговли нефтепродуктами. На сегодняшний день террористы, по разным оценкам, потеряли около 90% своих скважин, и, тем не менее, эта торговля полностью не прекратилась, и значит кто-то продолжает покупать у них нефть. Под контролем ИГ* остались, по крайней мере, две крупнейшие скважины, месторождения аль-Танак и аль-Омар, которые дают не менее 25 тысяч баррелей в сутки", — рассказал он журналистам.

Курс динара ИГ* к доллару

По словам Феоктистова, в сфере финансирования ИГ* отмечаются новые тенденции, в частности, об этом говорит строгое введение боевиками своей валюты на подконтрольной территории.

"По сути, они объявили золотые динары, серебряные дирхамы и медные филсы единственной разрешенной валютой в гражданском обороте на территории своего псевдохалифата", — отметил дипломат.

Террористы отказываются принимать платежи от населения в другой валюте и обязывают продавцов еженедельно менять сирийские фунты и доллары на динары, которые продаются по цене выше золота в "экономических офисах" ИГ*.

"По ряду оценок, было реализовано уже 100 тысяч динаров по цене свыше 180 долларов за штуку, что принесло террористам около 18 миллионов долларов дохода, которые, естественно, могут пойти на приобретение оружия и боеприпасов", — подчеркнул Феоктистов.

Новые тарифы для "культурных" контрабандистов

Торговля культурными ценностями является еще одной из самых прибыльных сфер получения дохода боевиками. В последнее время изменились схемы, по которым ИГ* обрабатывает эту золотую жилу, рассказал замдиректора департамента МИД.

"Если раньше террористы с черных копателей взимали 20% от ориентировочной стоимости найденных артефактов, то теперь в поисках дополнительной выгоды они заставляют диггеров продавать им свои находки с 20-процентной скидкой, с тем чтобы потом реализовать найденное по более высоким ценам. Это позволяет нам сделать вывод о том, что у ИГ* сохраняется устойчивый канал сбыта культурных ценностей и насколько была актуальной заблокированная США российская инициатива о введении эмбарго в отношении ИГ*", — сказал Феоктистов.

Наркотики и поиски прибыли

По словам российского дипломата, ИГ* продолжает попытки взять под контроль торговлю наркотиками в северных провинциях Афганистана.

"Уже сейчас эксперты обращают внимание на опасность того, что после разгрома "террористического интернационала" в Сирии и Ираке ИГИЛ* может попытаться получить доступ к денежным средствам, которые будут направлены на их восстановление", — сказал замдиректора департамента новых угроз МИД.

ИГ* всегда пыталось и будет пытаться искать новые источники дохода – вплоть до торговли человеческими органами, отметил Феоктистов. Это и попытки вложить денежные средства в быстроокупаемые проекты: в частности, медицину, фармацевтику, купить недвижимость, в том числе в европейских странах и США, устроить рыбоводческие хозяйства в Ираке, а также наладить мелкое автопроизводство.

"На это и была направлена наша инициатива о введении эмбарго, чтобы никто ничего не мог покупать или продавать ИГИЛ*, тогда бы мы добились его полного финансово-экономического удушения. Возможно, в этом кто-то не заинтересован – из тех, кто блокирует нашу инициативу", — подытожил российский дипломат.

*Запрещенная в России террористическая организация