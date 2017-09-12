ООН: около 370 тысяч представителей рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш

ООН, 12 сен — РИА Новости. Около 370 тысяч представителей народности рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш после 25 августа, сообщил во вторник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Многие беженцы остаются во временных укрытиях, или у местных жителей, которые щедро делят с ними все, что у них есть. Правительство Бангладеш попросило ООН помочь в создании нового лагеря для новых беженцев", — сообщил представитель генсека.
Военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против боевиков. Операция началась после того, как боевики 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.
Ранее в связи с обвинениями в этнической чистке мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в стране было запущено несколько расследований, в том числе одно, санкционированное правительством. Его провела комиссия под руководством экс-генсека ООН Кофи Аннана.
Рекомендации этой комиссии власти полностью поддержали. При этом они не согласились с решением Совета по правам человека ООН о проведении международного независимого расследования ситуации.