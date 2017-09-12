Россия предложила вооружить миротворцев ООН на Украине

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Миротворцы ООН, которые могут быть направлены на юго-восток Украины согласно предложенному Россией проекту резолюции, будут иметь стрелковое оружие для защиты наблюдателей ОБСЕ, состав миссии ООН должны будут одобрить как правительство Украины, так и представители Донецка и Луганска. Об этом говорится в подготовленном Россией проекте резолюции.

Распространенный ранее Россией документ призывает обеспечить "полное, всеобъемлющее и последовательное выполнение "пакета мер" минских договоренностей.

Подчеркивая необходимость обеспечить безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ на фактической контактной линии проект постановляет "учредить, после полного отвода сил и оборудования от фактической контактной линии, на период шесть месяцев миссию ООН по поддержке и защите миссии СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины, с главой миссии, который будет докладывает напрямую генеральному секретарю ООН".

В этой связи предполагается, что что миссия ООН "должна быть снабжена стрелковым оружием и легким оружием, и наделена мандатом исключительно по защите групп наблюдателей ОБСЕ, проводить круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и вооружений от контактной линии между территорией подконтрольной вооруженным силам Украины и территорией в отдельных районах Донецкого и Луганского районов Украины".

Также предполагается, что генсек ООН подготовит рекомендации по количеству персонала и национальному составу миссии, "которые будут согласованы с правительством Украины и представителями отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины".

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Также свой проект резолюции по миротворцам внес Киев.