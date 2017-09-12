США вновь потребовали вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. США озабочены закрытием пунктов перехода границы в Южной Осетии и Абхазии, требуют от Москвы вывести военных из региона, говорится в совместном заявлении США и Грузии по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.

"США выразили сильную озабоченность продолжающимися так называемыми "демаркационными работами" и закрытием переходов", — говорится в поступившем РИА Новости совместном заявлении сторон по итогам прошедшего 8 сентября заседания рабочей группы.

Его участники, согласно информации госдепартамента, "вновь повторили призывы к России вывести военных из принадлежащих Грузии регионов Абхазии, Южной Осетии/Цхинвала в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года".

"США подчеркнули свою твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках международнопризнанных границ", — говорится в совместном заявлении.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.