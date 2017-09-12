ИГ* переводит деньги в европейские страны, заявили в МИД

РИМ, 12 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Террористическая группировка ИГ*, предчувствуя поражение, начала переводить финансовые средства с подконтрольных ей территорий, в том числе в страны Европы. Об этом заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

По словам дипломата, впервые зафиксирован вывод финансовых средств с территорий, контролируемых террористами. "Если раньше мы говорили о том, что ИГ аккумулирует финансы на контролируемых территориях, то теперь, видимо, в предчувствии неминуемого поражения и сдачи всех территорий ИГ начинает переводить средства в обратном направлении, в том числе в европейские страны. Понятно, на что будут использованы эти средства: на поддержку ячеек ИГ и на совершение терактов", — сказал он в Риме, куда приехал для участия в заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Ранее сегодня в Минобороны заявили, что для полного освобождения Сирии от террористов осталось зачистить около 15 процентов территории страны. "До полного уничтожения ИГИЛ* на территории Сирии осталось освободить около 27 тысяч квадратных километров территории республики", — сказал начальник штаба группировки войск ВС России в САР генерал-лейтенант Александр Лапин.

В последнее время площадь районов, подконтрольных ИГ*, значительно сократилась. При помощи российских ВКС сирийская армия отбила у боевиков районы Хамы и Хомса, Латакию, Пальмиру и Алеппо. Сейчас бои с террористами идут на востоке и в центре страны.

В начале сентября правительственным войскам и союзным им силам удалось прорвать блокаду города Дейр-эз-Зор, окруженного боевиками последние три года. По словам начальника российского Генштаба Сергея Рудского, это стало крупнейшей победой над экстремистами в Сирии за все время войны.

* Террористическая организация, запрещенная в России.