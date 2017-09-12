"Мыльный пузырь" Вашингтона: почему вся планета содержит экономику США

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Национальный долг Соединенных Штатов побил исторический рекорд, впервые превысив 20 триллионов долларов. Это означает, что каждый американский налогоплательщик задолжал 167 долларов. За последние тридцать лет долг США увеличился более чем в 20 раз.

Должны всему миру

Примерно четверть кредиторов Вашингтона составляют инвестиционные фонды, около 40% — внутренние заемщики и более трети — иностранные.

Самыми крупными зарубежными кредиторами США являются Китай и Япония — Вашингтон должен им более чем по триллиону долларов. Среди 12 других стран — владельцев американских облигаций более чем на 100 миллиардов долларов каждая числится и Россия.

По объему национального долга Вашингтон — абсолютный и безусловный мировой рекордсмен. Госдолг США растет быстрее, чем валовый внутренний продукт (ВВП) почти на 75%. Второе место занимает Япония, размер госдолга которой — 11,59 триллиона долларов. Госдолг России на два порядка меньше, чем у Штатов, всего 107,44 миллиарда долларов.

Страны - основные держатели государственных ценных бумаг США Страны - основные держатели государственных ценных бумаг США

"Все держится на вере"

Государственный долг США неумолимо растет с начала прошлого века, но особенно бурно — с 1980-х годов. Регулярный подъем его "потолка" привел к тому, что в сентябре 2013 года американское правительство частично приостановило работу из-за того, что в конгрессе не могли принять бюджет, при этом американские облигации во всем мире продолжают скупать.

"Доверие это держится на том, что за последние сто лет американская валюта не пережила ни одного серьезного банкротства, тогда как валюта большинства других стран их претерпела. А инфляция, уровень которой в США традиционного ниже темпов экономического роста, позволяет правительству безболезненно эти долги погашать", — отмечает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, устойчивость финансово-экономической системы США во многом держится на вере и на политике. "По сути, весь мир уже много лет оплачивает американские расходы, — говорит Абзалов.

Президент Дональд Трамп столкнулся с очень непростой задачей. Выполнить свои обещания и остановить рост объемов государственных заимствований ему не удастся без серьезной бюджетной реформы — сокращая расходы и повышая доходы. Но как раз это он пока и не может осуществить. Правительству приходится тратиться на продолжение реализации программы Obamacare, против отмены которой восстал конгресс, и в то же время не удается запустить обещанную Трампом налоговую реформу.

"В результате совершенно очевидно, что в ближайшие годы нацдолг Соединенных Штатов будет только расти ", — говорит Абзалов.

Размеры национального долга США Размеры национального долга США

Юань против доллара

Ближайшие десять-пятнадцать лет такая ситуация, скорее всего, сохранится, и размер госдолга США будет только расти, а американская экономика — развиваться за счет средств других государств, полагает Валерий Миронов. Проблемы могут наступить в случае начавшегося экономического спада или обвальной инфляции, вызванной, к примеру, эмиссией доллара.

"Пропорционально росту американского нацдолга растут и риски для Вашингтона, — убежден Абзалов. — И проблемы могут возникнуть не только изнутри, но и извне. Например, одновременно с укреплением какой-либо альтернативной валюты одной из стран с мощно растущей экономикой, допустим, китайского юаня. Если такое произойдет, то заемщики все охотнее будут приобретать китайские долговые обязательства и, соответственно, все менее охотно — американские".

Обесценивание американских государственных долговых бумаг — это как раз то, что может подкосить всю экономику США. И такая перспектива, причем уже в ближайшее десятилетие, представляется вполне вероятной.