"США ждет неотвратимая смерть": КНДР не признала резолюцию СБ ООН

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. В КНДР отвергли последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН по новым санкциям в отношении Пхеньяна. По мнению властей Северной Кореи, США хотят использовать меры самообороны КНДР для полного "удушения" страны, заявил посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун.

В свою очередь, в госдепе США сообщили, что в Вашингтоне не хотят смены или краха режима в Пхеньяне. При этом США пообещали продолжить принимать меры против РФ и Китая, если те будут поддерживать КНДР. В Кремле пояснили, что РФ при рассмотрении резолюции СБ ООН по КНДР исходила из своих интересов, а в Госдуме РФ призвали к поискам альтернативы санкциям.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, новая резолюция Совбеза вряд ли заставит Пхеньян отказаться от ядерной программы.

Пхеньян не изменит свою позицию

КНДР полностью отвергает и решительно осуждает последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН по новым санкциям в отношении Пхеньяна, заявил во вторник посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун.

"Насильственно сфабрикованная США санкционная резолюция в Совете Безопасности ООН, который превратился в инструмент США, является незаконной. Поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем эту резолюцию", — сказал посол на пресс-конференции.

Ким Хен Чжун добавил, что США предпринимают попытки использовать меры самообороны КНДР в качестве предлога для полного удушения страны.

"США, вместо того чтобы понять действительность и сделать правильный выбор, пытаются использовать наши самые справедливые меры самообороны как средство для полного удушения нашей страны", — сказал он.

В этой связи дипломат отметил, что последняя из принятых Советом Безопасности ООН резолюция по новым санкциям в отношении Пхеньяна "грубо попирает суверенитет" КНДР и "открыто бросает ей вызов".

Кроме того, по его словам, Пхеньян готов любыми средствами ответить на новую санкционирую резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. "Мы готовы использовать любые, самые последние средства", — заявил посол.

При этом он подтвердил, что, несмотря на ограничения со стороны международного сообщества, Пхеньян продолжит укреплять средства своей обороны и в дальнейшем.

"США должны знать, что их ждёт неотвратимая смерть, если, несмотря на наши предупреждения, они будут идти к крайней конфронтации в политическом, экономическом и военном аспектах с нашей страной… Мы будем и в дальнейшем укреплять наши силы ядерного сдерживания и не намерены отступать от выбранного нами пути, для того чтобы защитить нашу политическую систему и наш народ от угроз США", — указал дипломат.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

США грозят санкциями Китаю и РФ из-за КНДР

США не стремятся к смене или краху режима в Северной Корее, заявила и.о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон.

"Мы не стремимся к смене режима или его краху. Мы также не стремимся к ускоренному воссоединению Кореи и не ищем повода для отправки войск к северу от военной демаркационной линии Соглашения о перемирии. У нас нет желания причинить вред многострадальному северокорейскому народу, который мы отделяем от враждебного режима в Пхеньяне", — говорится в заявлении Торнтон.

Она также сообщила, что США и далее будут предпринимать меры против РФ и Китая, если они будут поддерживать КНДР.

По словам Торнтон, США "признают", что "успех стратегии оказания давления будет зависеть от сотрудничества с международными партнерами, особенно с Пекином".

"Мы продолжаем работать с Китаем и Россией, чтобы улучшить режим соблюдения санкций (против КНДР), но еще многое предстоит сделать. Мы надеемся работать с Китаем и Россией для решения этого вопроса и будем продолжать диалог, как еще больше оказать давление на КНДР", — говорится в заявлении дипломата.

Торнтон отметила, что США "ясно дали понять, что если Китай и Россия не будут действовать, мы будем использовать инструменты, которыми мы располагаем". "Только в прошлом месяце мы ввели новые санкции против российских и китайских лиц и организаций, поддерживающих КНДР. Мы будем и впредь принимать меры на многосторонней и односторонней основе в целях пресечения незаконной деятельности Северной Кореи, где бы они ни находились", — заявила она.

РФ исходит из своих интересов

Россия при рассмотрении резолюции СБ ООН по КНДР исходила из своих интересов, как страна региона, где возникла серьезная напряженность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Та позиция, которая была занята российской стороной при принятии этой резолюции, она в первую очередь обусловлена интересами Российской Федерации и обусловлена тем, что Россия находится именно в том регионе, где происходят события, где мы видим серьезнейшую эскалацию напряженности, вызванную провокационными действиями Пхеньяна", — сказал Песков.

"Что касается контактов, которые были с руководством Китая, Южной Кореи и Японии (в рамках Восточного экономического форума), то, безусловно, они во многом позволили сверить пульс региональных стран", — заявил Песков.

Он отметил также, что точки зрения стран-участниц встречи относительно ситуации в КНДР фактически идентичны. "В плане невозможности урегулирования силовыми средствами, необходимости бескомпромиссного продолжения нашей линии на денуклеаризацию Корейского полуострова, недопустимость того, чтобы Пхеньян стал ядерной страной", — пояснил пресс-секретарь президента.

В свою очередь, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все принципиальные требования России к резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены.

"За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты. Например, требование о депортации трудовых мигрантов. Этот пункт противоречит гуманитарному измерению", — сказала она журналистам.

"Добились сохранения изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского гражданского предприятия в Раджине. Не допустили включение в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, приведя эту часть документа в соответствие с международным морским правом. Привели положения о расширении списка товаров двойного назначения в соответствие с процедурами санкционного комитета. Также убрали из текста положения о нефтяном эмбарго", — добавила она.

В целом, по словам Захаровой, "все принципиальные требования России к тексту резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли".

В Госдуме призывают искать альтернативу санкциям

Россия поддержала резолюцию ООН против КНДР, так как не поддерживает самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна, однако необходимо искать альтернативу санкциям и активизировать политико-дипломатические ресурсы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия поддержала новую резолюцию СБ ООН против КНДР, принятую в ответ на проведенное испытание водородной бомбы, как и все предыдущие санкции. Мы никогда не поддерживали самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна и четко осознаем всю угрозу от северокорейской проблемы для региона и всего мира в целом… Необходимо искать альтернативу санкциям, активизировать политико-дипломатические ресурсы", — заявил Слуцкий журналистам.

При этом парламентарий выразил сожаление, что в окончательный текст резолюции не вошли предложения России и Китая о "двойном замораживании" — прекращении учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.

В свою очередь, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что санкционное давление на КНДР достигло предела, продолжение подобных действий чревато непредсказуемыми последствиями.

"Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, исходя из интересов безопасности нашей страны, региона в целом. Мы последовательны в своей позиции. Считаем необходимым принимать все возможные меры для сохранения режима нераспространения", — сказала сенатор.

В то же время она отметила, что у всякого санкционного давления есть предел, и в случае с Северной Кореей он практически достигнут. "Продолжение подобных действий однозначно ведет в тупик, чревато непредсказуемыми последствиями", — отметила спикер.

Мнение эксперта

Новая резолюция СБ ООН вряд ли заставит Пхеньян отказаться от ядерной программы, считает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

"Можно принимать огромное количество резолюций, но это совершенно не значит, что эти резолюции дадут какой-то серьезный результат", — сказал Мосяков РИА Новости.

По словам эксперта, "КНДР уже показала, что что бы там ни принимали, они настолько самодостаточное государство, с настолько жестким политическим режимом, что санкции — это как пули, которые попадают в стенку и отлетают".

Мосяков заметил, что единственный путь урегулировать ситуацию вокруг КНДР — это принять дорожную карту, которую предложили Россия и Китай.