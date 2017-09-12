Порошенко и глава МИД Эстонии обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером вопрос о направлении миротворческой миссии ООН в Донбасс, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Собеседники скоординировали подходы относительно путей реализации инициативы по направлению миротворческой миссии ООН в Донбасс для обеспечения надлежащей имплементации минских договоренностей. В этом контексте глава внешнеполитического ведомства Эстонии четко заявил об общности позиции о необходимости размещения миротворцев на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы", — говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил за важную гуманитарную и техническую помощь Украине со стороны Эстонии, а также лечение раненых украинских военнослужащих. Кроме того, была отмечена заинтересованность Украины в дальнейшем использовании опыта Эстонии по развитию электронного правительства.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.