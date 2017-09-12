Лицо без гражданства: Саакашвили могут выдворить с Украины

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости. Власти Украины могут начать процедуру выдворения экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны, если суд решит, что политик в воскресенье незаконно пересек украинско-польскую границу, заявил РИА Новости его адвокат Маркиян Галабала.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция назвала эти действия незаконными.

Дело об административном нарушении

Ранее в МВД Украины заявили, участникам прорыва границы грозит уголовная ответственность. Полиция возбудила дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности, о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

Не исключено, что фигурантом дела может стать и сам Саакашвили. Однако, по словам юристов политика, повесток о вызове экс-губернатора на допросы от правоохранительных органов пока не поступало.

Между тем Госпогранслужба Украины активно раздает участникам прорыва границы протоколы о совершении административных правонарушений по статье "незаконное пересечение границы". По данным пограничников, вместе с Саакашвили незаконно пересекли границу около 60 человек.

В понедельник такой протокол вручили и Саакашвили. Передача документа состоялась во Львове, где временно обосновался политик, через его адвоката, но в присутствии обвиняемого.

Получив документ, Саакашвили и его адвокат тут же заявили, что протокол вручен незаконно, поскольку он якобы должен быть вручен в течение трех часов после въезда в страну. Госпогранслужба в свою очередь парировала эти заявления, отметив, что протокол был составлен вовремя, а срок его вручения фигуранту вообще не установлен законодательством.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Потасовка на границе и митинг: как Саакашвили вернулся на Украину

Решение суда как зацепка

Судя по всему, власти намерены оперативно рассмотреть дело Саакашвили. Как сообщил журналистам представитель Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет, судебное заседание состоится 18 сентября в Мостиском районном суде Львовской области, расположенном в небольшом одноименном городке в 70 километрах от Львова.

По словам адвоката Саакашвили, политику грозит по этому делу максимум штраф на сумму до 325 долларов, административный арест по предъявленным обвинениям не предусмотрен.

Однако, как заявил юрист, соратники Саакашвили опасаются, что власти попытаются использовать это решение суда для инициирования процедуры выдворения политика с Украины.

"Они могут принять решение о выдворении его (Саакашвили – ред.) с территории Украины на основании этого решения. Мотивация будет, что он совершил административное правонарушение на территории Украины чисто формально", — сказал Галабала.

Он считает, что власти "будут идти именно по этому пути".

Адвокат уточнил, что, по украинским законам, совершение лицом без гражданства, которым Саакашвили считается на Украине, административного правонарушения, является основанием для инициирования вопроса о выдворении его из страны. По словам юриста, право поднимать этот вопрос имеет миграционная служба Украины, она может это сделать через административный суд.

Заявят в полицию краже паспорта

В то же время Галабала сообщил, что адвокаты Саакашвили будут в ближайшее время предпринимать шаги, направленные на оформление юридического статуса политика на Украине.

По его словам, в правоохранительные органы Украины будет подано официальное заявление в связи с похищением паспорта экс-губернатора. Накануне Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы Украины. Политик утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", который он планировал предъявить при пересечении границы. В полиции это заявление опровергли.

"Мы будем подавать заявление о похищении его паспорта, и пусть правоохранители выясняют, где он находится. Это на самом деле не является шуткой", — сказал Галабала.

Удостоверения лица без гражданства

Адвокат добавил, что Саакашвили не исключает обращения в миграционную службу Украины с запросом о получении удостоверении лица без гражданства, постоянно проживающего в стране.

"Мы еще планируем, окончательное решение еще не принято, но мы собираемся обратиться в государственную миграционную службу в Киеве, чтобы получить удостоверение лица без гражданства, которое постоянно проживает на Украине", — сказал Галабала.

Галабала ранее сообщал, что подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. По словам Саакашвили, таким образом он официально засвидетельствовал в миграционной службе свое прибытие на Украину, в условиях, когда у него был украден паспорт на границе. Адвокаты рассчитывают, что миграционная служба до конца неделе примет промежуточное решение по их представлению.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.